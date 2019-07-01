Погибший полицейский и брошенная граната: что известно о нападении на силовиков в Чечне

В Чечне вооружённый ножом и гранатой мужчина напал на полицейских и был ликвидирован. Злоумышленник смертельно ранил одного из силовиков, который скончался по пути в больницу. Инцидент произошёл на контрольно-заградительном посту в селе Бамут. За неделю до этого на полицейских напали в Грозном — тогда обошлось без жертв.

В Чечне ликвидирован мужчина, который напал на пост полиции и смертельно ранил одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил помощник главы Чечни по СМИ гендиректор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«По предварительным данным, погиб сотрудник правоохранительных органов, нападавший ликвидирован», — сказал Дудаев.

Нападение произошло на окраине села Бамут, расположенного в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

Следственный комитет по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщают следователи, неизвестный мужчина нанёс ножевое ранение сотруднику полиции, который скончался по дороге в госпиталь. При себе у нападавшего была граната.

«Сегодня примерно в 14 часов на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики неизвестный подошёл к сотруднику ВОГОиП МВД России и нанёс ему ножевое ранение, после чего бросил гранату. Ответным огнём нападавший ликвидирован», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МВД.

Погибший был сотрудником временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России.

По информации Интерфакса, погибшему полицейскому было 32 года, он был командирован в Чечню из Кемеровской области. Агентство сообщает, что брошенная нападавшим граната взорвалась в месте, где никого из силовиков не оказалось.

Ранение полицейских в Грозном

В конце июня в Грозном произошло ещё одно нападение на полицейских. Мужчина в центре столицы республики ранил ножом двух полицейских и был ликвидирован ответным огнём.

Инцидент произошёл 24 июня около 18:00 по местному времени на улице Асланбека Шарипова. Сотрудник ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Hyundai. Водитель набросился на представителя правоохранительных органов с ножом.

Также по теме «Среди гражданского населения пострадавших нет»: что известно о нападении на полицейских в Грозном Мужчина напал на двоих правоохранителей в Грозном. Злоумышленник находился за рулём автомобиля, когда его остановили для проверки...

Полицейскому помог росгвардеец, который возвращался после несения службы и среагировал на ситуацию. Он воспользовался огнестрельным оружием и застрелил нападавшего, но также получил ранение от злоумышленника. Оба сотрудника правоохранительных органов были доставлены в больницу.

«Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников МВД и Росгвардии среди гражданского населения пострадавших нет», — заявили в МВД Чеченской Республики.

Нападавшим оказался Ахмед Барзаев, житель республики 1997 года рождения. По информации следствия, он двигался за рулём каршерингового автомобиля.

Отец нападавшего, Алхазур Барзаев, по его собственным словам, был начальником РОВД. Как сообщает РИА Новости, мужчина отказался хоронить сына и поблагодарил силовиков за его ликвидацию.

«Я всю жизнь боролся и буду бороться против этих шайтанов, буду продолжать путь Ахмата-Хаджи Кадырова. Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын», — цитирует агентство Барзаева.

Атаки на российских силовиков

В 2019 году на российских полицейских было совершено множество нападений в разных регионах.

В середине июня в Подмосковье в ходе проверки документов уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом. Сотрудника МВД доставили в больницу с проникающим ранением, нападавшего оперативно задержали. В том же месяце в Забайкалье полицейского ударили ножом, когда тот оформлял протокол на нетрезвого водителя. Нападение совершил друг мужчины, в отношении которого составлялся протокол. Нападавшего задержали, сотрудник ДПС был госпитализирован.

До этого на участкового в Челябинской области напал подозреваемый, вооружённый ножом. Полицейский прибыл по вызову в один из посёлков и обнаружил в доме тело женщины. Вскоре на представителя МВД напал сын убитой хозяйки, после чего полицейский применил табельное оружие.

В мае на полицейского напали в Тульской области, а до этого, в апреле, в подмосковном Ногинске работник вневедомственной охраны Росгвардии был атакован мужчиной с ножом. Примечательно, что сотрудник правоохранительных органов в момент нападения находился не на службе и выгуливал собаку. Росгвардеец даже после ранения сумел обезвредить нападавшего и удерживал его до прибытия полиции и скорой помощи.

В марте мужчина с ножом атаковал двух полицейских в Старом Осколе. Преступника подозревали в магазинной краже и попытались задержать, но он воспользовался ножом и ранил полицейского.

Масштабный инцидент произошёл в конце января в Нальчике, когда четверо мужчин напали на патруль ДПС в ходе проверки автомобиля. Преступники пустили в ход ножи, полицейские ответили огнём. Трое атаковавших были убиты, один ранен.