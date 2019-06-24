В МВД установили личность напавшего с ножом на правоохранителей

В МВД по Чечне заявили, что личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского в Грозном, установлена.

«Установлена личность напавшего на сотрудника полиции в Грозном. Им оказался житель республики 1997 года рождения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Нападение произошло 23 июня в 18:05 на улице Асланбека Шарипова, когда инспектор ГИБДД остановил иномарку и потребовал от водителя предъявить документы. В ответ водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику Росгвардии по ЧР. Двое пострадавших правоохранителей госпитализированы. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.