В МВД установили личность напавшего с ножом на правоохранителей

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В МВД по Чечне заявили, что личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии и полицейского в Грозном, установлена.

«Установлена личность напавшего на сотрудника полиции в Грозном. Им оказался житель республики 1997 года рождения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Нападение произошло 23 июня в 18:05 на улице Асланбека Шарипова, когда инспектор ГИБДД остановил иномарку и потребовал от водителя предъявить документы. В ответ водитель причинил ножевые ранения полицейскому и сотруднику Росгвардии по ЧР.

Двое пострадавших правоохранителей госпитализированы. Нападавший был ликвидирован ответным огнём.

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