СК возбудил дело из-за ранения полицейского в Подмосковье

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на сотрудника полиции в подмосковных Химках. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
СК возбудил дело из-за ранения полицейского в Подмосковье
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Отмечается, что 15 августа около 03:00 подозреваемый, уроженец Вологды, и его друг находились в лесном массиве на севере Москвы. Во время патрулирования их заметили сотрудники полиции и потребовали предъявить документы. 

Мужчины предприняли попытку скрыться. 

«Оказавшись на территории городского округа Химки, они были настигнуты сотрудниками полиции. В этот момент подозреваемый ножом нанёс полицейскому ранение в область живота», — заявили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее в Сургуте мужчина совершил нападение с ножом на полицейских, в результате чего один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить