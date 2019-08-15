СК возбудил дело из-за ранения полицейского в Подмосковье
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Отмечается, что 15 августа около 03:00 подозреваемый, уроженец Вологды, и его друг находились в лесном массиве на севере Москвы. Во время патрулирования их заметили сотрудники полиции и потребовали предъявить документы.
Мужчины предприняли попытку скрыться.
«Оказавшись на территории городского округа Химки, они были настигнуты сотрудниками полиции. В этот момент подозреваемый ножом нанёс полицейскому ранение в область живота», — заявили в пресс-службе.
Дело возбуждено по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).
Ранее в Сургуте мужчина совершил нападение с ножом на полицейских, в результате чего один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения.