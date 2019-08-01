В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских

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В Сургуте неизвестный совершил нападение с ножом на полицейских, в результате один правоохранитель погиб, ещё один ранен.
В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте.

На место происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

«Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго», — заявили в МВД.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на МВД, раненый полицейский применил табельное оружие на поражение против нападавшего.

Ранее суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани.

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