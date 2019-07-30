Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве полицейских в Астрахани

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к лишению свободы сроком от 9 до 11 лет семерых радикальных исламистов по делу об убийстве двух полицейских и нападении на пост Росгвардии в Астрахани в апреле 2017 года.

«Приговорить Намика Агарзаева к 11 годам лишения свободы, Ахмеда Магамедова — к 11 годам, Магомеда Хитанаева — к 10 годам, Атлухана Насрулаева — к 11 годам, Абрика Насрулаева — к 9 годам, Расула Усманова — к 9 годам, Ифрата Джалилова — к 9 годам», — приводит приговор судьи РИА Новости.

Все обвиняемые будут отбывать срок заключения в колониях строгого режима.

При этом никто из них не признал вину.

По данным следствия, обвиняемые обеспечивали деятельность незаконного вооружённого формирования, четверо членов которого напали на сотрудников ДПС и трёх полицейских Росгвардии.

В ночь на 6 апреля 2017 года в Астрахани было совершено вооружённое нападение на пост Росгвардии. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Впоследствии СК установил причастность нападавших к убийству двоих сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля.