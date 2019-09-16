Восемь погибших: в многоквартирном доме в Красноярске произошёл пожар

Пожар в многоквартирном доме в Красноярске унёс жизни восьми человек, в том числе четырёх детей. Возгорание произошло в ночь с 15 на 16 сентября и было полностью ликвидировано к 23:36 мск. В результате происшествия погибли прокурор города Лесосибирска и его семья. Основными версиями причин пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнём. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Восемь человек погибли в результате пожара, произошедшего в ночь с 15 на 16 сентября в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. По информации ведомства, в числе погибших четверо детей.

«В 22:26 мск произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске... В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — передаёт ТАСС сообщение спасательной службы.

Прибыв на место происшествия, пожарные увидели открытое пламя в окне третьего этажа. Они локализовали пожар в 23:04 мск на площади 40 кв. м, а к 23:36 мск — ликвидировали. В тушении участвовали 43 человека, было задействовано 16 единиц техники, сообщает РИА Новости.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что жертвами пожара стали прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его жена и двое детей, а также семья его сестры. Позже в пресс-службе краевой прокуратуры подтвердили эту информацию.

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«С прискорбием подтверждаем, что прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, супруга, двое детей, а также сестра со своей семьёй погибли. Сотрудники прокуратуры приносят соболезнования родным и близким», — сообщила Интерфакс старший помощник прокурора края Ольга Гайдук.

По информации прокуратуры, Федорцов был назначен на должность в апреле этого года. Лесосибирск является одним из крупнейших городов региона, его население составляет порядка 60 тыс. жителей.

Специалисты МЧС провели обследование места происшествия. По их версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

«Проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась, всё произошло в ночное время — хозяева квартиры, а также их гости уже спали, что и стало причиной их гибели», — говорится на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Кроме того, рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём, сообщается на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю. В настоящее время точная причина пожара устанавливается, на месте работают следователи СКР и представители других ведомств, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

© Прокуратура Красноярского края; ГСУ СК России по Красноярскому краю

Также Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности». — RT)», — говорится на сайте красноярского подразделения СК.

Вскоре дело о пожаре было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о гибели восьми человек при пожаре в Красноярском крае для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат ведомства», — передаёт РИА Новости её слова.

Также сообщается, что для помощи в расследовании на место выехали опытные следователи-криминалисты.

Пожар под Ачинском

В августе взрывы и крупный пожар произошли на складе боеприпасов под городом Ачинском в Красноярском крае. Первое возгорание возникло пятого августа на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

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На территории района был введён режим ЧС, из 20-километровой зоны вокруг места происшествия эвакуировали более 9 тыс. человек, ещё 7 тыс. самостоятельно покинули опасную зону. Пожар потушили к концу дня, уже шестого числа местным жителям было разрешено вернуться в свои дома. Однако их призвали избегать прогулок по лесу, поскольку после взрыва снаряды и осколки разлетелись в радиусе 15 км.

Однако 9 августа произошли новые взрывы. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что во время работ по разминированию из-за удара молнии снова возник пожар. В связи с этим был повторно введён режим ЧС, а из посёлка Каменка эвакуировали 1,2 тыс. человек. В район перебросили тяжёлую технику, в частности спасатели задействовали три пожарных танка для тушения очагов пожара в арсенале.

Всего, по информации краевого территориального центра медицины катастроф, в ходе пожаров и взрывов пострадали 40 человек. 16 августа пресс-служба Минздрава региона сообщала, что из больницы выписаны все пострадавшие во время инцидентов.