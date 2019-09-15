В посёлке в Свердловской области сгорел храм
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Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня в посёлке Верхняя Сысерть. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в момент возникновения пожара в храме находились шесть человек, которые самостоятельно эвакуировались.
Пострадавших в результате происшествия нет.
«Площадь пожара составила 180 кв. м», — добавили в ведомстве.
Ранее в Рождественском монастыре в Москве произошёл пожар.
В июле URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.