В посёлке в Свердловской области сгорел храм

Деревянный храм-часовня сгорел в посёлке Верхняя Сысерть в Свердловской области.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Полтора часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар в деревянном храме-часовне во имя Преображения Господня в посёлке Верхняя Сысерть. Быстрому распространению огня способствовали деревянные конструкции здания», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в момент возникновения пожара в храме находились шесть человек, которые самостоятельно эвакуировались.

Пострадавших в результате происшествия нет.

«Площадь пожара составила 180 кв. м», — добавили в ведомстве.

Ранее в Рождественском монастыре в Москве произошёл пожар.

В июле URA.RU передавало, что в жилом доме в Нижневартовске из-за произошедшего пожара были эвакуированы 66 человек.