Из жилого дома в Нижневартовске эвакуировали 66 человек из-за пожара
- РИА Новости
«Эвакуированы 66 человек, информации о пострадавших нет. Сейчас на месте работает группа администрации муниципального образования», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что утром во вторник, 2 июля, пройдёт заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Жильцам предложено на время заселиться в одну из местных школ. Предложение приняли более 20 человек.
Ранее «Реальное время» сообщало, что из школы олимпийского резерва по самбо в Нижегородской области эвакуировали почти 430 человек из-за пожара.