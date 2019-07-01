Из жилого дома в Нижневартовске эвакуировали 66 человек из-за пожара

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В жилом доме в Нижневартовске произошёл пожар, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Из жилого дома в Нижневартовске эвакуировали 66 человек из-за пожара
  • РИА Новости

«Эвакуированы 66 человек, информации о пострадавших нет. Сейчас на месте работает группа администрации муниципального образования», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что утром во вторник, 2 июля, пройдёт заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Жильцам предложено на время заселиться в одну из местных школ. Предложение приняли более 20 человек.

Ранее «Реальное время» сообщало, что из школы олимпийского резерва по самбо в Нижегородской области эвакуировали почти 430 человек из-за пожара.

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