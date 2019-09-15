В Ярославле при пожаре на рынке пострадал один человек
- РИА Новости
«Во время пожара на рынке не было посетителей, только несколько человек персонала. Один человек пострадал незначительно, но от госпитализации отказался», — заявили в спасательном ведомстве.
В ликвидации возгорания были задействованы 52 человека и 17 единиц техники.
Причина произошедшего устанавливается.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.