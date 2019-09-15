В Ярославле при пожаре на рынке пострадал один человек

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В результате пожара площадью 400 кв. м на рынке в Ярославле пострадал один человек, возгорание ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного ГУ МЧС.
В Ярославле при пожаре на рынке пострадал один человек
  • РИА Новости

«Во время пожара на рынке не было посетителей, только несколько человек персонала. Один человек пострадал незначительно, но от госпитализации отказался», — заявили в спасательном ведомстве. 

В ликвидации возгорания были задействованы 52 человека и 17 единиц техники.

Причина произошедшего устанавливается.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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