В Ярославле при пожаре на рынке пострадал один человек

В результате пожара площадью 400 кв. м на рынке в Ярославле пострадал один человек, возгорание ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного ГУ МЧС.

«Во время пожара на рынке не было посетителей, только несколько человек персонала. Один человек пострадал незначительно, но от госпитализации отказался», — заявили в спасательном ведомстве.

В ликвидации возгорания были задействованы 52 человека и 17 единиц техники.

Причина произошедшего устанавливается.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.