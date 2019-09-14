СК начал проверку по факту гибели человека при пожаре в Москве

Следователи приступили к проверке после гибели мужчины в результате пожара в 17-этажном жилом доме в Москве.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, четверых пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних детей, доставили в больницу. По данному факту... организована доследственная проверка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.