СК начал проверку по факту гибели человека при пожаре в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины, четверых пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних детей, доставили в больницу. По данному факту... организована доследственная проверка», — указывается в заявлении.
Уточняется, что для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.