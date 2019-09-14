Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает столичный главк МЧС.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Зюзинская, дом 6, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 12-м этаже 17-этажного жилого дома», — указывается в заявлении.
Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 16:59, площадь пожара составила 20 кв. м.
«К сожалению, из пяти спасённых один человек скончался, и четыре человека, из которых двое детей, госпитализированы», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в дачном обществе «Дзержинец».
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.