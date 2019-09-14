Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве

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Один человек погиб, ещё четверо пострадали, включая двоих детей, в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.
Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает столичный главк МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Зюзинская, дом 6, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 12-м этаже 17-этажного жилого дома», — указывается в заявлении.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано в 16:59, площадь пожара составила 20 кв. м.

«К сожалению, из пяти спасённых один человек скончался, и четыре человека, из которых двое детей, госпитализированы», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в дачном обществе «Дзержинец».

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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