В Волгограде проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре

В Волгограде организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре, сообщает Novostivolgograda.ru.

Как заявила старший помощник руководителя областного СУ СК России Наталия Рудник, возгорание произошло в двухэтажном дачном доме. На первом этаже находилась баня.

Следователи приступили к осмотру места инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в дачном обществе «Дзержинец».

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.