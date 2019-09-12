В Волгограде проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре
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Как заявила старший помощник руководителя областного СУ СК России Наталия Рудник, возгорание произошло в двухэтажном дачном доме. На первом этаже находилась баня.
Следователи приступили к осмотру места инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в дачном обществе «Дзержинец».
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.