Три человека погибли в результате пожара в Волгограде

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Три человека погибли в результате возгорания бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде.
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

«Трое погибших, личности устанавливаются», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, по данным МЧС, пожар произошёл в дачном обществе «Дзержинец». На одном из участков загорелись кухня и баня общей площадью около 80 кв. м.

Ранее в Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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