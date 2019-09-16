В МЧС сообщили о восьми погибших при пожаре в жилом доме в Красноярске

В краевом управлении МЧС сообщили о восьми погибших при пожаре в жилом доме в Октябрьском районе Красноярска. По информации спасателей, открытое пламя было обнаружено на третьем этаже жилого дома на улице Гусарова.

«В 22:26 мск произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске... В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.

Также спасатели сообщили о ликвидации пожара в 03:36 (23:36 мск. — RT).

Ранее МЧС проинформировало о гибели трёх человек в результате пожара в Волгограде.