В МЧС сообщили о восьми погибших при пожаре в жилом доме в Красноярске
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«В 22:26 мск произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске... В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.
Также спасатели сообщили о ликвидации пожара в 03:36 (23:36 мск. — RT).
Ранее МЧС проинформировало о гибели трёх человек в результате пожара в Волгограде.