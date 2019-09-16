В МЧС назвали возможную причину пожара в жилом доме в Красноярске
«Проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась», — сообщается на сайте ведомства.
По данным спасателей, возгорание произошло в момент, когда хозяева квартиры и их гости уже спали. Именно этот фактор стал причиной их гибели.
Ранее в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. В результате произошедшего восемь человек, включая четверых детей, погибли.
В МВД заявили о начале проверки по данному факту.