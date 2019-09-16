В МЧС назвали возможную причину пожара в жилом доме в Красноярске

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ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщило, что замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в жилом доме в Красноярске.

«Проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть. Проводка закоротила и задымилась», — сообщается на сайте ведомства.

По данным спасателей, возгорание произошло в момент, когда хозяева квартиры и их гости уже спали. Именно этот фактор стал причиной их гибели.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. В результате произошедшего восемь человек, включая четверых детей, погибли.

В МВД заявили о начале проверки по данному факту. 

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