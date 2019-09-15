На Кубани при взрыве газового баллона пострадали четыре человека

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В Краснодарском крае в результате взрыва газового оборудования в легковом автомобиле четыре человек получили травмы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. 
На Кубани при взрыве газового баллона пострадали четыре человека
  • РИА Новости

«С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних 2005 и 2019 года рождения», — заявили в ведомстве.

По данным источника агентства, после взрыва произошёл пожар. Огонь повредил кровлю рядом стоящего магазина на площади 10 кв. м.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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