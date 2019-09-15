На Кубани при взрыве газового баллона пострадали четыре человека
- РИА Новости
«С места происшествия в медицинское учреждение были доставлены четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних 2005 и 2019 года рождения», — заявили в ведомстве.
По данным источника агентства, после взрыва произошёл пожар. Огонь повредил кровлю рядом стоящего магазина на площади 10 кв. м.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.