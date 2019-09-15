Источник: 12 человек пострадали при ЧП в доме в Ангарске

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Шесть детей и шесть взрослых получили травмы в результате взрыва газовоздушной смеси и последующего пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Ангарске Иркутской области. 
Источник: 12 человек пострадали при ЧП в доме в Ангарске
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточнённым данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей», — заявил источник.

Он сообщил, что после взрыва пожар перешёл на две квартиры, общая площадь возгорания составила 90 кв. м.

Источник добавил, что шестерых детей и двоих взрослых доставили в больницы, ещё четырём пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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