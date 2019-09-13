Сетевая миграция: в 2020 году заработает пилот суперсервиса по переездам внутри России

Пилотный проект суперсервиса по переездам внутри России заработает в 2020 году. По мере развития он позволит гражданам оформить через интернет все необходимые документы — от регистрации до прикрепления к поликлинике и постановки на очередь в детсад и школу. Предполагается, что суперсервис даст возможность посетить госучреждение только один раз, чтобы забрать бумаги. Полноценный запуск назначен на 2023 год.

В 2020 году будет запущен пилотный проект суперсервиса по переезду внутри России. Об этом сообщили агентству РИА Новости в АНО «Цифровая экономика». Это сгруппированный набор электронных госуслуг, который должен облегчить переезд в пределах страны.

Этот суперсервис был представлен министром госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максимом Рымаром 10 сентября. По его словам, ежегодно в России переезжает 10 млн человек, которым нужно посетить в среднем 10 ведомств и написать 15 заявлений.

«Комплекс услуг позволит гражданам России при переезде в другой регион страны без посещений многочисленных организаций получить регистрацию по месту жительства, полис ОМС и прикрепление к медицинской организации, постановку на учёт в военкомате, постановку на очередь в детские сады и школы, получение лицевых счетов ЖКХ и другие необходимые сервисы», — сказал собеседник РИА Новости.

Согласно представленной на сайте Госуслуг информации, использование суперсервиса «Переезд в другой регион» может позволить сократить посещение ведомств до одного, чтобы забрать уже готовые базовые документы. Однако это зависит от количества детей в семье, социального статуса и индивидуальных потребностей в документах.

На данный момент на сайте доступен только прототип — можно узнать об услугах и функции суперсервиса, однако нельзя ими воспользоваться. Полноценный запуск на территории всей страны назначен на 2023 год, до тех пор функционал суперсервиса будет расширяться постепенно.

«Для каждого суперсервиса будет сформирована отдельная команда»

Напомним, правительство в феврале утвердило 25 суперсервисов на приоритетные случаи жизни. По словам вице-премьера Максима Акимова, за каждым проектом будет закреплена отдельная команда.

«Для реализации каждого из 25 суперсервисов будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации, основными задачами которой будут выработка целевого состояния суперсервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта, оптимизация бизнес-процессов, анализ действующих государственных информационных систем и выработка требований к их модернизации с учётом единых архитектурных требований и лучших мировых практик», — сказал он.

Акимов подчеркнул, что прототипы всех суперсервисов будут размещены в открытом доступе до конца 2019 года.

В июле появились прототипы пяти первых суперсервисов — «Рождение ребёнка», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Оформление европротокола онлайн» и «Цифровое исполнительное производство». Открыв соответствующие сайты, можно было узнать о функциях и услугах, но пока нельзя им воспользоваться.

В конце августа были представлены прототипы ещё пяти суперсервисов — «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн», «Обжалование штрафов» и «Утрата близкого человека».

globallookpress.com

© Uli Deck/dpa

Пилотный проект суперсервиса «Цифровые документы об образовании онлайн» будет запущен в 2022 году, сообщили РИА Новости в АНО «Цифровая экономика».

«Суперсервис обеспечит формирование документов об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, а также возможность онлайн-апелляции на результаты ЕГЭ. Пилотный проект планируется запустить в 2022 году», — сообщил собеседник агентства.

За суперсервисы, связанные с помощью при инвалидности, трудоустройством, социальной поддержкой, пенсией и трудовой миграцией, ответственен Минтруд России. Об этом ранее рассказал замдиректора информационных технологий и обеспечения проектной деятельности министерства Михаил Аронов.

«На текущий момент утверждено 25 суперсервисов, за пять из них ответственным является Минтруд России — это онлайн-помощь при инвалидности, онлайн-кадры, социальная поддержка онлайн, пенсия онлайн и трудовая миграционная», — сказал он.

При этом ключевым будет проект по предоставлению социальной поддержки, отмечал Аронов. По его словам, при возникновении определённой жизненной ситуации система сама будет создавать черновик для получения поддержки.

«В нашей целевой модели на текущий момент заложено, что при возникновении жизненной ситуации информационная система сразу будет создавать черновик на заявление на получение госуслуги или меры соцподдержки, и гражданину нужно будет только утвердить, что он действительно хочет получить», — подчеркнул Аронов.

Развитие цифровых госуслуг

Отметим, что в России успешно реализуется программа по внедрению государственных цифровых услуг. Согласно результатам исследования международной консалтинговой компании BCG, россияне входят в топ-10 по частоте использования электронных сервисов. Данные были представлены в начале марта.

«Согласно результатам опроса, Россия входит в топ-10 стран выборки по интенсивности цифровых услуг и по темпам роста занимает третье место, опережая среднемировой уровень почти втрое — 42% против 15%. В среднем россияне используют 9,1 типа государственных услуг в электронной форме, обгоняя жителей Нидерландов (8,2) или Швеции (8,8), но уступая занимающей первое место Индии (14,5) или Аргентине (11) и многим странам Азии», — приводит РИА Новости слова организаторов.

Расширение возможностей государственных онлайн-сервисов входит в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Согласно её задачам, граждане окончательно перейдут на взаимодействие с государством через интернет.

«Реализация национальной программы «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций. В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый документооборот станет по преимуществу электронным», — говорится в паспорте нацпроекта.