В приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность записать питомца к ветеринару

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность записать домашнего питомца на приём к ветеринару.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Сервис также позволяет вызвать специалиста на дом.

«При этом услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев», — цитирует пресс-службу департамента информационных технологий портал мэра и правительства.

Записаться можно к специалистам 27 государственных ветклиник. Информация придёт заявителю на электронную почту.

Ранее, как передавал портал Newinform, столичные ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками.