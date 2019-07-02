Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками

Столичные ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками, сообщает Newinform. Рекомендации приурочены ко Дню собак, который отмечается 2 июля.

По словам экспертов, питомца необходимо вакцинировать от инфекционных заболеваний каждый год. Время от времени требуется обработка от клещей и блох, дегельминтизация.

«Важно определиться с кормлением: домашняя еда или покупные корма. Чередовать эти два рациона не рекомендуется», — отмечается в сообщении на портале мэра и правительства.

Собаку нужно регулярно обучать основным командам, купать, стричь и вычёсывать. Ей также необходимо внимание — рекомендуется больше играть с питомцем, гладить и обнимать его.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по проверке здоровья животных.