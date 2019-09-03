В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

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Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В пилотном режиме он доступен для объектов недвижимости 51 региона.

Как заявил глава ФКП Парвиз Тухтасунов, выписки могут потребоваться при проведении различных сделок с недвижимостью.

«Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения», — пояснил он.

В палате также отметили, что электронные сведения имеют такую же юридическую силу, как и бумажный документ.

Воспользоваться новым ресурсом могут обладатели подтверждённой учётной записи сайта «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в России упростили оформление наследства.

Телеканал «360» сообщал, что более 1,5 млн жителей Подмосковья обратились в МФЦ в июле.

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