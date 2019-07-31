Более 1,5 млн жителей Подмосковья обратились в МФЦ в июле

В многофункциональные центры Московской области в июле поступило более 1,5 млн обращений, сообщает телеканал «360».

В числе самых популярных услуг — регистрация прав и кадастровый учёт, выдача и замена социальных карт, выдача сведений из ЕГРН.

Также стало известно, что операторы единого контакт-центра губернатора на базе МФЦ приняли свыше 310 тыс. звонков.

За 2018 год сотрудники многофункциональных центров оказали жителям Подмосковья свыше 22 млн услуг.

Ранее сообщалось, что подмосковные МФЦ оказали более 11 млн услуг за шесть месяцев 2019 года.