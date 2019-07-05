В России упростили оформление наследства

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С пятницы, 5 июля, в России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел, сообщают «Известия». Вступает в силу соответствующий приказ Минэкономразвития от 20 марта 2019 года (№144).
В России упростили оформление наследства
  • РИА Новости

Из приказа следует, что нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать информацию из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников», — заявила замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова.

Таким образом, сказала она, при оформлении наследства населению станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав.

Ранее такая информация предоставлялась лишь по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица.

В феврале в Госдуме предложили ограничить продажу квартирной доли.

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