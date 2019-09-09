Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов

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Вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов.
Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Думаю, эксперимент в Москве начнём в первой половине 2020 года. В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», — заявил он.

По его словам, эксперимент, скорее всего, будет касаться услуг, где нет юридически значимых трансакций.

Как пояснил Акимов, при покупке алкогольной или табачной продукции, к примеру, вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.

«Мы поймём уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», — сказал вице-премьер.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Nation News выразил мнение, что полная цифровизация экономики позволит опережать конкурентов, создавать более комфортные условия для граждан.

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