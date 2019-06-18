В России могут разрешить поступать в вузы онлайн

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Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
В России могут разрешить поступать в вузы онлайн
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Об этом рассказал заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

«Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать», — заявил он.

По его словам, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, которые требуются для поступления, в том числе заявление. 

«В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение», — цитирует РИА Новости Тер-Степанова.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство обороны России введёт новые правила обучения в вузах. В частности, для курсантов, накопивших задолженности по изучаемым предметам, изменятся условия пересдачи. Кроме того, в рамках выпускных экзаменов им необходимо будет продемонстрировать приобретённые навыки работы в реальной обстановке.

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