Торжества в парках и праздник для первоклассников: почему в некоторых школах Москвы отменили линейку

Во многих школах Москвы 2 сентября пройдут линейки по случаю начала учебного года. Однако в ряде образовательных учреждений торжества решили не устраивать. Отчасти это связано с проведением 1 сентября общегородской линейки на ВДНХ и в других парках. В некоторых школах праздник организуют только для первых классов. Ранее в СМИ появились сообщения, что линейки в Москве запретят в целях безопасности, однако эта информация не подтвердилась.

21 августа появилась информация, что столичным школам якобы рекомендовано отменить торжественные линейки 2 сентября. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Владимира Раздина.

«1 сентября в школах мероприятий не проводится. Начало учебного года перенесено на 2 сентября, на понедельник. В этом году в первый класс придут 114,2 тыс. первоклассников, а общий контингент — от дошкольников до выпускников — будет составлять 1,5 млн человек. Мы не будем проводить сторонних торжественных линеек в целях безопасности. С понедельника, 2 сентября, чтобы не разбивать неделю, мы рекомендуем руководителям сразу начинать учебный день. 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник первоклассников», — приводило слова Раздина агентство «Москва».

Позже новость была удалена в связи с «некорректным цитированием». Источник в мэрии заявил «Коммерсанту», что на самом деле линейки не запрещали.

Между тем на портале московской мэрии отметили, что «столичные школы сами решают, когда праздновать День знаний».

Ранее Минпросвещения отказалось давать региональным властям рекомендации по поводу того, на какой день назначать торжественную линейку и первые занятия для школьников. «Каждый регион определит дату самостоятельно», — заявлял представитель министерства.

Не по соображениям безопасности

В воскресенье, 1 сентября на ВДНХ пройдёт общегородская линейка в рамках ежегодного форума «Город образования». Отмечается, что мероприятие смогут посетить все желающие школьники — в парадной форме и в сопровождении педагогов. Там пройдут торжественная линейка Кадетского движения Москвы, благотворительный забег, хакатоны, экскурсии, квесты и спортивные состязания.

Также по теме Торжественная линейка пройдёт 2 сентября в школах Подмосковья Торжественная линейка состоится 2 сентября во всех образовательных учреждениях Московской области, сообщает телеканал «360».

Из-за этого мероприятия, в частности, отменили линейку в школе в районе Чертаново, сообщила RT мать одного из учеников. По той же причине не состоится линейка в школе Лианозова.

Кроме того, линейки пройдут 1 сентября в некоторых московских парках. Замдиректора одной из школ СЗАО подтвердила Интерфаксу, что торжественная линейка пройдёт 1 сентября в районном парке, а в первый учебный день её уже не будет. По её словам, «этим недовольны и родители школьников, и учителя». В то же время в соседней школе линейка состоится в первый учебный день — 2 сентября.

Многие родители выступили против переноса линейки. В частности, руководитель клуба «Азбука приёмной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова, чья дочь Ольга идёт в этом году в первый класс, написала в Facebook, что не хочет «тараканиться 1 сентября с детьми на ВДНХ».

«Я так не хочу. Я хочу «первый раз в первый класс»: чтобы ребёнок пошёл на линейку перед школой, и его первый учитель привёл его потом в класс на его первый в жизни урок. Я не хочу в свой выходной тащиться с ребёнком-инвалидом и всем кагалом непонятно куда через всю Москву, где будет толпа незнакомых людей, чтобы послушать непонятно чьи речи и всё равно не пойти первый раз в первый класс, а уехать домой», — возмутилась она.

Некоторые мамы и папы школьников отметили, что линейки в учебных заведениях, куда ходят их дети, никто не отменял.

«Линейка у нас будет, c этим всё нормально, начало, как нам сообщили, в 10:00 2 сентября, — рассказала RT москвичка Дарья, чей сын идёт во второй класс в школе в Даниловском районе. — Линейка пройдёт на улице. В прошлом году её проводили в актовом зале, но было очень душно».

«Конечно, школьная линейка — это неплохая традиция, такой небольшой праздник для ребёнка перед новым учебным годом», — добавила она.

Без изменений пройдёт начало учебного года в ряде школ на западе Москвы.

«В родительском чате обсуждается всё что угодно: покупка цветов и так далее. Но никакой информации об отмене линеек нет, — рассказала Фариза, мама первоклассника, идущего в школу в Дорогомилове. — И от знакомых из других школ я тоже не слышала о таком. 2 сентября в 8:30 утра у нас состоится этот праздник, всё торжественно, с цветами... Насколько я знаю, проходить всё будет на улице, в школьном дворе, а потом все пойдут в школу, детей разведут по классам. Если бы у нас отменили линейку, я была бы возмущена только потому, что ребёнок уже настроился на то, что такой праздник у него будет».

В одной из школ в Отрадном отменили линейку, но ученики «просто придут нарядные и посидят в классе», рассказывают родители.

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Отменили открытую всеобщую линейку и в учебном заведении в районе Левобережный. По словам Игоря, отца одной из учениц, 2 сентября дети придут в школу к 8:15 и сразу отправятся в класс. Торжественное открытие учебного года намечено только для первых и одиннадцатых классов.

«Но у нас рядом стройка, и по технике безопасности нельзя детей держать под кранами. Первый и одиннадцатый классы, видимо, в актовом зале проведут первый звонок», — добавил он.

В одной из школ Ясенева также устроят линейку только для первоклассников.

«У всех остальных она пройдёт в актовом зале нашего корпуса. Родителей вторых — четвёртых классов не приглашают, так как 2 сентября — это уже учебный день», — рассказала RT мама одного из школьников Елена.

Надежда и её дети живут на северо-востоке Москвы. В их школе, как и в прошлом году, классической линейки в первый учебный день не будет. Дворы школ уже заставлены шатрами и ларьками с цветочными узорами, скорее всего, в рамках фестиваля «Цветочный джем». Линейка вместо этого пройдёт в школьном спортзале, внутри.

«Линейку просто негде провести, не осталось свободного места, — рассказывает Надежда. — Утром 2 сентября учитель встретит детей на заднем дворе и уведёт в школу, где и пройдут торжественные мероприятия. Нам не говорили, что линейку отменят, но весь наш класс и не обратил бы на это внимание. Не будет — ну и не будет. Всё равно все взрослые на работу идут, а детям без разницы, не в первый же класс. Первоклашкам, конечно, обидно».