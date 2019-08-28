Эксперт рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году

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Эксперт Общероссийского народного фонда, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова в беседе с НСН рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году.
Эксперт рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Мы как общественники ведём собственную статистику, мы ежегодно опрашиваем родителей на предмет затрат, которые они несут в том числе на подготовку детей к 1 сентября. Если говорить про учебники, там где их покупают, в среднем по России это 3417 рублей», — заявила она.

По её словам, школьная форма в среднем обходится в 4035 рублей на ребёнка.

Как отметила Половкова, 16% родителей говорят, что сдают деньги в школу и та занимается закупками.

Эксперт также сказала, что средние затраты на сборы к новому учебному году варьируются больше от региона, чем от класса.

Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».

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