Эксперт рассказала о тратах россиян на подготовку школьников к учебному году
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- РИА Новости
«Мы как общественники ведём собственную статистику, мы ежегодно опрашиваем родителей на предмет затрат, которые они несут в том числе на подготовку детей к 1 сентября. Если говорить про учебники, там где их покупают, в среднем по России это 3417 рублей», — заявила она.
По её словам, школьная форма в среднем обходится в 4035 рублей на ребёнка.
Как отметила Половкова, 16% родителей говорят, что сдают деньги в школу и та занимается закупками.
Эксперт также сказала, что средние затраты на сборы к новому учебному году варьируются больше от региона, чем от класса.
Ранее член Общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребёнка Михаил Сенкевич в беседе с Nation News прокомментировал идею ввести «первосентябрьский капитал».