В Ассоциации родительских комитетов оценили идею продлить летние каникулы до 1 октября

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом «Москва 24» оценила идею продлить летние каникулы школьников и студентов до 1 октября.

«Если говорить о школе, то дети в учебный год должны получить определённое количество учебных часов, знаний. У них довольно напряжённая программа», — заявила она.

По её мнению, если школам разрешалось бы начать учебный год позже, то и заканчивать его они должны позже.

В свою очередь, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что всего 3—5% россиян используют бархатный сезон в начале осени для отдыха, поэтому нет необходимости отодвигать начало учебного года.

«Я бы не стал идти на такие меры. Мы спешим ломать сложившиеся у нас классические формы и устои в процессе образования. Эта система уже отработана, и не стоит её ломать», — полагает он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.