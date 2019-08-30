В Ассоциации родительских комитетов оценили идею продлить летние каникулы до 1 октября
- РИА Новости
«Если говорить о школе, то дети в учебный год должны получить определённое количество учебных часов, знаний. У них довольно напряжённая программа», — заявила она.
По её мнению, если школам разрешалось бы начать учебный год позже, то и заканчивать его они должны позже.
В свою очередь, президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что всего 3—5% россиян используют бархатный сезон в начале осени для отдыха, поэтому нет необходимости отодвигать начало учебного года.
«Я бы не стал идти на такие меры. Мы спешим ломать сложившиеся у нас классические формы и устои в процессе образования. Эта система уже отработана, и не стоит её ломать», — полагает он.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.