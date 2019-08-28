Около 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена»

Короткая ссылка
Около 25 тыс. школьников стали участниками городской программы «Московская смена». В этом году она охватила 246 площадок, включая 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций соцобслуживания.
Около 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена»
  • © mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Программа рассчитана на детей от семи до 14 лет, проводящих летние каникулы в столице. Предусмотрено три тематические смены — образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная. Продолжительность каждой — 21 день.

Дети готовились к олимпиадам, посещали музеи, принимали участие в мастер-классах, спартакиадах, велопробегах и других мероприятиях, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить