Около 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена»

Около 25 тыс. школьников стали участниками городской программы «Московская смена». В этом году она охватила 246 площадок, включая 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций соцобслуживания.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Программа рассчитана на детей от семи до 14 лет, проводящих летние каникулы в столице. Предусмотрено три тематические смены — образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная. Продолжительность каждой — 21 день.

Дети готовились к олимпиадам, посещали музеи, принимали участие в мастер-классах, спартакиадах, велопробегах и других мероприятиях, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» в Москве.