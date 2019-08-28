Около 25 тысяч школьников приняли участие в программе «Московская смена»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Программа рассчитана на детей от семи до 14 лет, проводящих летние каникулы в столице. Предусмотрено три тематические смены — образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная. Продолжительность каждой — 21 день.
Дети готовились к олимпиадам, посещали музеи, принимали участие в мастер-классах, спартакиадах, велопробегах и других мероприятиях, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что более 700 мероприятий состоится в рамках форума «Город образования» в Москве.