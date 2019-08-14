Торжественная линейка пройдёт 2 сентября в школах Подмосковья

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Торжественная линейка состоится 2 сентября во всех образовательных учреждениях Московской области, сообщает телеканал «360».
Торжественная линейка пройдёт 2 сентября в школах Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Как заявила министр образования региона Ольга Забралова, в новом учебном году в школах ожидается более 893 тыс. учащихся.

Она отметила, что на данный момент эксперты проверили более 1,1 тыс. школ на соответствие пожарным и санитарным нормам. Также проверен уровень безопасности.

«К концу августа все средние образовательные учреждения региона будут готовы открыть свои двери учащимся», — добавила Забралова.

Ранее международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.

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