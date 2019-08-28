Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

В Турции скончалась 12-летняя россиянка, госпитализированная после происшествия в одном из отелей: её руку засосало в трубу бассейна. Изначально ребёнка планировали перевезти на лечение в Россию, однако от этой идеи отказались из-за тяжёлого состояния девочки. На инцидент обратили внимание в МИД РФ и генконсульстве. Дипломаты призвали турецкую сторону установить виновных в трагедии.

В Турции в больнице умерла Алиса, 12-летняя девочка из России, которая пострадала в бассейне одного из отелей. Об этом сообщил её отец в своём профиле в социальных сетях.

«В начале четвёртого Алиска умерла. Всем, кто был рядом, спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — сообщил он. Позднее он опубликовал ещё одну запись.

«Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В российском посольстве в Анкаре уточнили, что у девочки остановилось сердце, несмотря на попытки турецких медиков провести реанимацию. Как сообщает РИА Новости, дипломаты выразили соболезнования родителям, родным и близким.

Напомним, несчастный случай произошёл 18 августа в отеле «Санхилл» в Бодруме. Руку ребёнка засосало в трубу бассейна. Отец девочки нырнул к ней на помощь, но вытащить Алису удалось только после того, как остановили водяной насос. Для того, чтобы вынуть ребёнка из воды, пришлось снять обшивку бассейна. Для этого потребовались усилия семерых мужчин.

Алису доставили в больницу Бодрума на скорой помощи, позднее её перевели в реанимационное отделение государственной клиники города Денизли. Для помощи турецким коллегам в страну прибыли российские врачи.

Как сообщают СМИ, у родителей девочки истёк срок путёвки, однако туроператор оплатил пребывание россиян в Турции ещё на неделю и предоставил им жильё неподалёку от больницы.

В российском МИД призвали турецкие власти оказать максимальную помощь пострадавшему ребёнку. Об этом сказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Посольство России в Турции, генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. На связи с администрацией Санкт-Петербурга, Минздравом России (Олег Салагай). Завтра должна состояться видеоконференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все», — написала Захарова в своём Facebook-профиле.

Предполагалось, что в случае отсутствия осложнений девочку перевезут в Россию силами МЧС, однако позднее от этой идеи пришлось отказаться из-за ухудшения её состояния.

Как уточнили врачи через три дня после инцидента, ребёнок к тому моменту несколько раз пережил клиническую смерть. По словам медиков, девочку нельзя было даже перевозить в пределах больницы.

«Клиническая смерть действительно была, четыре раза точно», — рассказал РИА Новости главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов. Он отметил, что состояние ребенка остается «крайне тяжелым и нестабильным», добавив, что речь шла о «глубокой, можно даже сказать, запредельной коме».

Россия будет следить за расследованием

Российское консульство заявило о готовности оказать всю необходимую помощь по возвращению тела ребёнка на родину. Об этом заявила пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова. Она также добавила, что дипломаты продолжат следить за расследованием инцидента.

«Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало агентство, сотрудники отеля, где произошёл инцидент, были задержаны и помещены под подписку о невыезде. Вместе с тем мама девочки заявила агентству, что бассейн, в котором произошёл несчастный случай, продолжил работу для оставшихся отдыхающих. Однако она уточнила, что было принято решение не продавать новые путёвки в этот отель.

Отмечается, что девочка была застрахована по стандартному полису выезжающих за рубеж с лимитом в €30 тыс.

«Согласие» полностью оплатит все проведенное лечение и репатриацию на Родину, а также возвращение в Россию родителей девочки. Репатриация будет осуществлена в ближайшие несколько дней, после оформления всех документов, которым займутся сотрудники сервисной компании при участии представителей российского посольства в Турции», — приводит РИА Новости сообщение компании.