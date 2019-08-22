Стало известно состояние пострадавшей в Турции российской девочки

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили, что прибывшие в Турцию для оказания помощи пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочке петербургские медики подтвердили её тяжёлое состояние.

«Выводы, сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились: состояние пациентки крайне тяжёлое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна. Обсудили лечение с турецкими коллегами, обменялись мнениями», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что вечером 22 августа врачи намерены выяснить, удалось ли преодолеть повреждения лёгких, и в зависимости от результата будет поставлен вопрос об удалении дренажей из плевральных полостей.

«Это важно для определения возможности перемещения пациентки в диагностические кабинеты КТ и МРТ», — уточнили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала на отдыхе в Бодруме.