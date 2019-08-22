Стало известно состояние пострадавшей в Турции российской девочки
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- РИА Новости
«Выводы, сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились: состояние пациентки крайне тяжёлое, относительно стабильное. Больная нетранспортабельна. Обсудили лечение с турецкими коллегами, обменялись мнениями», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что вечером 22 августа врачи намерены выяснить, удалось ли преодолеть повреждения лёгких, и в зависимости от результата будет поставлен вопрос об удалении дренажей из плевральных полостей.
«Это важно для определения возможности перемещения пациентки в диагностические кабинеты КТ и МРТ», — уточнили в пресс-службе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала турецкие власти оказать максимальную помощь девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала на отдыхе в Бодруме.