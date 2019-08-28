В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис, информацию подтвердили в посольстве.

«В начале четвёртого Алиска умерла», — написал Лейкуцис в социальной сети.

Пресс-атташе диппредставительства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала РИА Новости, что девочка скончалась 28 августа.

«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сказала она.

Посольство выразило соболезнования родным и близким ребёнка.

18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Сотрудники гостиницы, где произошёл инцидент, задержаны и находятся под подпиской о невыезде.