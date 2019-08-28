В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
- Reuters
«В начале четвёртого Алиска умерла», — написал Лейкуцис в социальной сети.
Пресс-атташе диппредставительства России в Анкаре Ирина Касимова рассказала РИА Новости, что девочка скончалась 28 августа.
«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца», — сказала она.
Посольство выразило соболезнования родным и близким ребёнка.
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
Сотрудники гостиницы, где произошёл инцидент, задержаны и находятся под подпиской о невыезде.