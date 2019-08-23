Задержаны сотрудники отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России
«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову.
Она отметила, что дело об инциденте в отеле «Санхилл» отправлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума.
Ранее сообщалось, что медики отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме девочки.
18 августа 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга была госпитализирована в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.