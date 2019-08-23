Задержаны сотрудники отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России

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Сотрудники отеля в турецком Бодруме, где произошёл инцидент с 12-летней россиянкой, задержаны и находятся под подпиской о невыезде.

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирину Касимову. 

Она отметила, что дело об инциденте в отеле «Санхилл» отправлено на рассмотрение в прокуратуру Бодрума. 

Ранее сообщалось, что медики отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме девочки. 

18 августа 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга была госпитализирована в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме. 

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