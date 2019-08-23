Медики отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме девочки

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Медики отмечают, что состояние 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, пострадавшей на отдыхе в турецком Бодруме, улучшилось.
Медики отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме девочки
  • РИА Новости

Прибывшие в Турцию петербургские врачи настояли на дополнительном обследовании ребёнка. 

Отмечается, что врачи из России, приехавшие для осмотра девочки 22 августа, смогли получить доступ к пациентке только 23 августа.

«Турецкие коллеги ссылались на организационные трудности при предоставлении доступа детским реаниматологам из Санкт-Петербурга к пострадавшей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы администрации Санкт-Петербурга. 

18 августа 12-летнюю девочку из Петербурга затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме. Она была госпитализирована и находилась в тяжёлом состоянии. 

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