Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

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Состояние 12-летней россиянки, госпитализированной в Турции в критическом состоянии после происшествия во время отдыха в отеле Бодрума, осложнилось субфебрильной лихорадкой. Родители временно отказались от транспортировки дочери в Санкт-Петербург.
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
  • РИА Новости

Об этом сообщил заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской детской городской больницы №1 Михаил Русак.

«Состояние девочки на сегодняшний день оценивается как крайне тяжёлое, появилась субфебрильная лихорадка... состояние девочки позволяет осуществить её транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений», — цитирует его ТАСС.

При этом в Санкт-Петербурге выразили готовность оказать семье весь комплекс медико-социальной помощи.

Ранее сообщалось о задержании сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка.

18 августа 12-летнюю девочку из Санкт-Петербурга доставили в больницу в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме. 

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