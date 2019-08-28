«Отменили решения в ходе разъяснительной беседы»: нижнетагильские врачи отозвали заявления об увольнении

Врачи нижнетагильской городской клинической больницы №1 отозвали заявления об увольнении. Об этом RT сообщили в региональном Министерстве здравоохранения. Ранее шесть хирургов больницы решили уволиться из-за повышенных нагрузок и низких зарплат. При этом в начале месяца врачи массово покинули Демидовскую больницу. Сейчас региональная прокуратура и представители Минздрава проводят проверку условий работы и оплаты труда в медицинских учреждения Нижнего Тагила.

Врачи городской клинической больницы №1 (ГКБ №1) Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщили RT в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Ранее стало известно, что уволиться решили сразу шесть хирургов больницы.

Как рассказали журналистам сами врачи, таким образом они решили привлечь внимание властей к их проблемам. Так, по словам заведующего хирургическим отделением ГКБ №1 Юрия Изотеева, его подчинённые устали от постоянных повышенных нагрузок, частых ночных дежурств и недостатка специалистов по диагностике.

Медик отметил, что проблемы начались ещё два года назад, после перераспределения нагрузок на специалистов среди городских больниц.

Сейчас на сайте учреждения можно найти список необходимых больнице специалистов по состоянию на 1 июля 2019 года. Хирург в стационар учреждению требовался только один, зарплата указана от 34 280 до 75 000 рублей с надбавкой в 7% за опасные или особо тяжёлые условия труда. Реальную зарплату хирурга в больнице RT назвать отказались.

Однако ранее один из хирургов больницы, Никита Зотов, рассказал в интервью местным журналистам, что его оклад — всего 22 тыс. рублей и зарабатывают врачи в основном на дежурствах.

Стоит отметить, что в начале августа в Нижнем Тагиле стали массово увольняться хирурги другого учреждения — Демидовской больницы. Они также жаловались на высокие нагрузки и ужасное состояние здания.

При этом увольнение хирургов Демидовской больницы как раз и привело к возрастанию потока пациентов в ГКБ №1. Если бы хирурги ушли и из первой больницы, вся нагрузка легла бы на четвёртую.

Возникшая ситуация привлекла к себе внимание федеральных и местных властей. По данным местных СМИ, из отпуска был вызван министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 августа созвал специальное совещание.

Также по теме Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении Пятеро хирургов в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что данное...

Он поручил провести социологическое исследование, чтобы выяснить, довольны ли уральцы качеством медицинских услуг, а врачи и средний медперсонал — своими условиями труда и заработной платой. Помимо этого, губернатор поручил профильным ведомствам безотлагательно заняться разработкой обновлённой региональной программы развития первичного звена здравоохранения в Свердловской области.

«Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась прежде всего из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчётов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного Министерства здравоохранения», — заявил Куйвашев.

В свою очередь, ситуация с массовым увольнением врачей заинтересовала правоохранительные органы. 28 августа представители региональной прокуратуры встретились с главными врачами больниц Нижнего Тагила.

Как рассказала RT старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, ведомство планирует провести проверку с целью выявить условия работы врачей.

«Сегодня наши сотрудники встречались с руководителями больниц, — сказала RT Канатова. — Начата проверка, результаты будут позже. Написавшие заявление на увольнения врачи жаловались на высокую нагрузку, неадекватную заработную плату и недостаток специалистов по диагностике. По их мнению, в таких условиях высок риск совершения врачебной ошибки — когда по десять ночных дежурств в месяц, после которых ещё в день выходить нужно. Ведомство будет разбираться и смотреть, насколько это соответствует действительности. Также будет проверено, как начисляются врачам зарплаты и стимулирующие выплаты».

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков рассказал RT, что врачи ГКБ №1 отозвали свои заявления на увольнение.

«На данный момент все хирурги ГКБ №1 свои заявления на увольнения отозвали,— сказал Шестаков.— Проводится проверка, результаты будут через две недели. В Демидовской больнице проблема с хирургами была решена ранее. Вся необходимая медицинская помощь оказывается гражданам в городских учреждениях в полном объёме».

В свою очередь, Минздрав РФ опубликовал сообщение о том, что в Нижнем Тагиле работает комиссия федерального Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования, которой предстоит провести тщательный анализ прецедента.

«Кроме того, в учреждение принимаются два новых хирурга с 02.09.2019 г., а также направляются специалисты ГБУЗ СО «Областная клиническая больница №1» и клинические ординаторы. Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. В ходе разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, ещё один находится в отпуске», — говорится в сообщении.

В самой ГКБ №1 оперативно на комментарий RT ответить не смогли, сославшись на начавшиеся в учреждении проверки и большое количество запросов от СМИ.