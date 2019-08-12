Свободная ловля: как изменятся правила любительской рыбалки

Новые правила, которые вводятся с 2020 года в отношении любительской рыбалки, лишь обобщат уже существующие нормы. Об этом рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков. По его словам, сейчас уже существуют запреты на некоторые орудия ловли, в том числе электроудочки и взрывчатку. Главное нововведение — законодательное закрепление правила о свободной и бесплатной рыбалке.

Новые правила в отношении любительской рыбалки лишь обобщат уже существующие нормы в этой области. Об этом «Российской газете» рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

По его словам, ограничения, прописанные в новом законе, уже действуют в России.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — заявил Молоков.

В частности, запрещено использовать электроудочки, так как они наносят серьёзный ущерб экологии, убивая всё живое до самого дна водоёма, а также взрывчатку. Запрещены и жаберные сети. Однако ими могут пользоваться жители Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых добыча рыбы является основным источником питания.

Таким образом, существует определённый список запрещённых орудий лова, который может расширяться и сужаться для каждого конкретного водоёма, пояснил Виталий Молоков.

Новый законопроект стал результатом длительной работы, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Это долгожданный закон, он затрагивает многих людей, поэтому и велись серьёзные обсуждения. То, что сейчас получилось, — взвешенный законопроект. Необходимо, чтобы была готова вся нормативная база и инфраструктура. Важно, чтобы люди знали, где они могут, допустим, использовать сети, регистрировать и маркировать их», — отметил депутат.

РИА Новости

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По словам Николаева, в России остро стоит проблема браконьерского лова рыбы, его процент в общем объёме добычи достаточно велик. Во многом для борьбы с ним необходимо добиться корректного исполнения закона, подчеркнул он.

«Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области», — заявил он.

Ранее Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки, вступающих в силу в 2020 году. Помимо запрета на ряд рыболовных орудий, вводятся суточные нормы вылова для российских регионов и ограничения на подводную охоту. Кроме того, запрещается ловить в рыбу в водоёмах, предназначенных для её разведения.

Также вводится запрет на оборот жаберных сетей среди населения и их обязательную регистрацию и маркировку в районах, где они разрешены к использованию.

Новые нормы разработаны в рамках закона «О любительском рыболовстве», который был принят Госдумой в конце 2018 года и вступит в силу в декабре 2020 года.

Главным нововведением закона стало закрепление правила о свободной и бесплатной рыбалке во всех водоёмах, кроме тех, где бесплатно выращивается рыба. Также рыбалка запрещена на «землях обороны и безопасности» и особо охраняемых природных территориях.

Согласно закону подлежат закрытию и так называемые промысловые участки, которые были ранее выделены для любительского рыболовства. Все они должны быть закрыты к 31 декабря 2020 года. Исключение будет сделано только для некоторых участков на территории бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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«Это участки, которые по факту выполняют природоохранные функции: занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб и допускают рыбалку исключительно по принципу «поймал — отпусти». Перечень таких участков будет определён правительством по представлению глав регионов», — прокомментировал эту меру Николай Николаев.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2017 году, 26% россиян считают себя рыбаками. В качестве вида досуга рыбалка распространена ещё больше, особенную популярность она имеет среди молодёжи.

«В увлечениях рыбалкой чаще признаются молодые респонденты (38% в возрасте от 25 до 34 лет), а вот среди тех, кому за 60, этот вид отдыха выбирают в два раза реже — 18%. Всего о личном увлечении рыбалкой или об увлечении членов семьи сообщили 46% россиян», — говорится в сообщении организации.

«Закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн», — подчеркнул Николаев.