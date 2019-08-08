Жители Приморья нашли на побережье сельдяного короля

Жители Приморского края нашли на побережье редкую ремень-рыбу, известную также как сельдяной король. Об этом сообщает РИА Новости. По словам учёных, это первая в России встреча с таким видом.

«Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации», — отметил доктор биологических наук Дальневосточного отделения РАН Владимир Раков.

Среда обитания сельдяного короля — умеренно тёплые воды Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Рыба обитает на глубине до 1 км.

Название рыбе дали норвежские рыбаки в связи с тем, что её встречали в косяках сельди, а также благодаря «короне» на голове из лучей спинного плавника.

В ноябре 2017 года у берегов провинции Алгарве сотрудниками Португальского института моря и атмосферы была поймана доисторическая плащеносная акула.