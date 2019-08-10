В Госдуме отметили важность новых правил любительской рыбалки

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал в беседе с RT сообщение Росрыболовства о том, что с 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.

Подчёркивается, что новый закон гарантирует свободный бесплатный доступ к рыболовству в личных целях и сохраняет возможность использования гражданами сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Вводится запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также вводится понятие «суточной нормы».

«Это долгожданный закон, он затрагивает многих людей, поэтому и велись серьёзные обсуждения. То, что сейчас получилось, — взвешенный законопроект. Необходимо, чтобы была готова вся нормативная база и инфраструктура. Важно, чтобы люди знали, где они могут, допустим, использовать сети, регистрировать и маркировать их», — сказал депутат.

По его словам, на сегодняшний день процент браконьерской рыбалки достаточно велик и именно поэтому «необходимо приложить серьёзные усилия и добиться корректного исполнения данного закона».

«Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области», — считает Николаев.

Ранее в Росрыболовстве сообщили, что с 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова.

Так, в Москве и Подмосковье в день можно выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков. Вес добытого не должен превышать 5 кг.