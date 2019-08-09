Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

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С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Как отмечается, в ведомстве в настоящее время разрабатываются шесть проектов подзаконных правовых актов, которые регламентируют полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы.

Издание указывает, что документы разрабатывают в рамках закона «О любительском рыболовстве», который был принят Государственной думой в декабре 2018 года и вступит в силу в 2020 году.

Подчёркивается, что закон гарантирует свободный бесплатный доступ к рыболовству в личных целях и сохраняет возможность использования гражданами сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Вводятся запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока, а также понятие «суточной нормы».

По данным Росрыболовства, любительской рыбалкой в России занимаются около 25—30 млн человек.

Как сообщается, суточные нормы вылова разрабатывались с учетом мнений российских субъектов и региональных общественных организаций рыболовов-любителей.

«В каждом регионе она будет своя, в зависимости от ситуации»,— заявили в ведомстве.

Так, в Москве и Подмосковье в день можно выловить три судака, пять щук, 30 раков и до 50 мальков.

Вес добытого не должен превышать пяти килограмм.

В конце 2018 года депутаты нижней палаты парламента утвердили закон о любительском рыболовстве.

В Росрыболовстве прокомментировали ФАН новый закон.

Подробнее — в материале RT.

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