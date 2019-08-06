«Прикрывали незаконные вырубки»: в Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, цель злоумышленников — скрыть незаконную вырубку лесного массива. По сообщениям спасателей, площадь пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 37 тыс. га. Для борьбы с огнём привлечены уже более тысячи человек и свыше 170 единиц техники. Между тем в МЧС полагают, что основной причиной возгораний в Сибири является неосторожное обращение с огнём.

Генпрокуратура вскрыла случаи намеренного поджога лесов в Иркутской области. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок и уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки», — цитирует его слова РИА Новости.

При этом в МЧС считают, что причиной лесных пожаров могло стать неосторожное обращение с огнём.

«Проведённая авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположены вблизи дорог. Это даёт основания предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров было неосторожное обращение человека с огнём», — заявили в ведомстве 5 августа.

Площадь пожаров растёт

Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 37 тыс. га и на утро вторника, 6 августа, составила 650 тыс. гектаров, сообщает региональное управление МЧС.

«По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тыс. га. По сравнению с предыдущими сутками, количество пожаров увеличилось на семь, площадь действующих очагов природных пожаров расширилась на 37 тыс. га», — сообщает ведомство.

По данным МЧС, два пожара находятся в трёх километрах от населённых пунктов, ещё 12 — в десяти километрах. Впрочем, пожарные службы уже заняты ликвидацией возгорания, угрозы для населённых пунктов нет.

Ведётся борьба и с распространением огня. За последние сутки самолёты сбросили на кромку лесных пожаров более 600 тонн воды, ликвидировав «5400 метров линии огня и снизив интенсивность горения». На данный момент в тушении пожаров в Иркутской области задействованы 1048 человек и 177 единиц техники, сообщает пресс-служба иркутского МЧС.

Между тем в Генпрокуратуре считают, что причиной нынешней ситуации с пожарами стало несвоевременное реагирование на возникающие возгорания. Так, по словам представителя профильного главка ГП Романа Федосова, в Иркутской области информация о пожарах и борьбе с ними могла искажаться.

«В Иркутской области прокурорами устанавливались факты... отражения недостоверных сведений о площади возгорания, расстоянии до населённых пунктов, искажения данных о времени ликвидации пожаров», — подчеркнул Федосов 5 августа.

Борьба с огнём

Однако за последние сутки пожарные службы ликвидировали уже около 70 пожаров, сообщает Авиалесоохрана.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 5 августа, в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4664 гектара», — указано на сайте ведомства.

Также по теме Сотни тонн воды с воздуха: как идёт борьба с пожарами в Сибири и Якутии В Сибири и Якутии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Огнём охвачено около 3 млн га леса. Большая часть этой...

Общая площадь пожаров на территории Якутии сократилась на 3265 га, ликвидировано 24 очага возгорания, сообщает республиканское ГУМЧС.

«В связи с прошедшими осадками лесопожарная обстановка на территории Якутии постепенно стабилизируется, но продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 125 природных пожаров на общей площади 916 431 га», — отмечает пресс-служба ведомства.

Режим ЧС из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и в одном районе Республики Бурятия. При этом особый противопожарный режим введён в 42 субъектах РФ, информирует Авиалесоохрана.

Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края

РИА Новости

© Александр Кряжев

Помощь Минобороны

В Министерстве обороны России сообщили, что авиационная группировка ведомства ликвидировала все пожары, которые были назначены в качестве целей для тушения.

«По итогам применения утром 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», — приводит РИА Новости выдержку из официального релиза министерства.

Ранее Минобороны сообщало о ликвидации пожаров на площади более 150 тыс. гектаров.

«За полётную смену 5 августа авиационная группировка Минобороны России совершила 60 вылетов, 160 сбросов на открытые очаги возгорания 1688 тонн воды и ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тыс. гектаров», — сообщало РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как сообщается на сайте Минобороны, к тушению пожаров привлечены десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов военно-транспортной авиации ВКС России. Все воздушные суда оборудованы специальными устройствами для слива воды.

Также по теме Человеческий фактор: МЧС рассказало об основной причине лесных пожаров в Сибири Основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири, по всей видимости, стало неосторожное обращение с огнём. Как сообщили в...

Заявления властей

Тем временем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о «радикальном переломе» в ситуации с лесными пожарами. По его словам, пожарные службы были подготовлены к возникновению пожаров, «57% возгораний на территории края гасились в первые сутки», а «перехода лесных пожаров на населённые пункты» не было допущено.

«В свою очередь, уже трижды был в воздухе и проводил разведку и трижды пролетал над пожарами Красноярского края. Могу констатировать — количество пожаров уменьшается, площади сокращаются. Мы утверждаем, что огонь не угрожает ни объектам экономики, ни людям», — передаёт РИА Новости слова главы региона.

На фоне крупных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в Генпрокуратуре заявили, что во множестве российских регионов средства борьбы с пожарами не соответствуют нормам.

«В большинстве регионов страны состояние тех сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс», — заявил во вторник глава управления ведомства по взаимодействию со СМИ Александр Куренной в интервью интернет-каналу «Эфир».