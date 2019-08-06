В МЧС назвали площадь лесных пожаров в Якутии

Общая площадь лесных пожаров в Якутии составляет 916 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В связи с прошедшими осадками лесопожарная обстановка на территории Якутии постепенно стабилизируется, но продолжает оставаться сложной», — указывается в сообщении.

Согласно данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха, действует 125 природных пожаров.

Отмечается, что на территории региона создана группировка авиации МЧС России из двух самолётов Бе-200 и двух вертолётов Ми-8.

Ранее в МЧС в качестве возможной причины возникновения природных пожаров в Сибири назвали неосторожное обращение с огнём.

Также URA.RU передавало, что с начала пожароопасного периода в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрированы 104 очага природных пожаров.