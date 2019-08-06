В России ликвидировали 67 лесных пожаров за сутки

На территории России ликвидировали 67 природных пожаров за прошедшие сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 5 августа в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4 664 гектара», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на 0:00 6 августа на территории России действовал 161 лесной пожар.

Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам в августе.

Также URA.RU передавало, что с начала пожароопасного периода в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрированы 104 очага природных пожаров.