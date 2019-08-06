В МЧС назвали площадь природных пожаров в Иркутской области

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В МЧС Иркутской области рассказали, какова площадь лесных пожаров в регионе в настоящий момент.

Как указывается на сайте ведомства, по состоянию на 6 августа в Иркутской области горит более 650 тыс. га леса.

«По состоянию на утро 6 августа в Иркутской области действуют 132 пожара на площади 650 тыс. 400 га, из них 15 пожаров локализованы на площади 13 тыс. 500,7 га», — говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы населённым пунктам нет. Однако в ведомстве добавили, что в Бодайбинском и Киренском районах зарегистрированы два пожара в трёх километрах от населённых пунктов Светлый и Никольск. 

Ранее сообщалось, что авиация Минобороны за четыре дня ликвидировала пожары на площади 753 тыс. га в Красноярском крае и Иркутской области.

Также URA.RU передавало, что с начала пожароопасного периода в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрированы 104 очага природных пожаров.

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