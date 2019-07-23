Один ребёнок погиб, трое — в коме: что известно о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар. На тот момент там находились 189 детей. В результате ЧП погибла 11-летняя девочка, девять человек пострадали, в том числе четверо детей, трое из которых в коме. Между тем в ходе выяснения причин трагедии стало известно, что у руководства лагеря не было разрешения на размещение детей в палатках — только в стационарных помещениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Работа туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае приостановлена после пожара, произошедшего в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере, в котором находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства.

По последним данным, в результате ЧП погибла 11-летняя девочка. В общей сложности на данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых четверо детей.

Как сообщил губернатор края Сергей Фургал, три ребёнка находятся в состоянии комы. Ещё одного пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом. Согласно данным Хабаровского территориального центра медицины катастроф, у двоих детей — 100% ожогов, у одного — 95%.

«Ситуация сложная, медики не дают оптимистичных прогнозов», — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы региона Надежду Томченко.

При этом власти региона не подтверждают информацию о том, что число погибших возросло до двух.

«Врачи оказывают детям всю возможную помощь. Пострадавшие пока находятся в нетранспортабельном состоянии, поэтому медики консультируются с ведущими клиниками Хабаровска и Москвы», — заявили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На место пожара по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой направили бригаду ведущих детских комбустиологов и реаниматолога.

Пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края начался примерно в 02:30 по местному времени (19:30 мск). Возгорание было полностью потушено в 04:46, к его ликвидации были привлечены восемь человек, задействовано четыре единицы техники.

«На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — пояснили в краевом МЧС.

Также ведомство открыло телефон горячей линии экстренной психологической помощи для родственников детей, отдыхавших в лагере.

Разрешения на палаточный лагерь не было

Между тем, как выяснилось на созванной комиссии Хабаровского края по чрезвычайным ситуациям, детский лагерь «Холдоми» имел разрешение на проживание детей в стационарных помещениях, а не в палатках.

«Разрешение на пребывание детей в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая должна была пройти в августе», — отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Лагерь находится в реестре краевых оздоровительных учреждений и должен иметь 450 мест в стационарном помещении. По факту на момент пожара в корпусах находился 61 человек, тогда как 189 детей жили в палатках из ПВХ. Предположительно, в них были установлены обогреватели, один из которых, как сообщают СМИ, мог стать причиной пожара.

«Вместимости на 450 человек в «Холдоми» нет. Там 226 мест всего», — заметил глава Солнечного района Виктор Старков.

В свою очередь, как подчеркнул врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай, директор лагеря рассказывал ведомству, что «палатки необходимы для экстремальных игр». При этом сотрудники Госпожнадзора последний раз проводили проверку в лагере 31 мая, выдав предписание по устранению выявленных нарушений в стационарных корпусах (отсутствие планов эвакуации, экстренного освещения и другое) до 1 августа.

«Нам предстоит срочно установить обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа на этот вопрос я не получил. Мы неоднократно рассматривали тему организации летнего детского отдыха со всеми службами. Сейчас установлено, что на третью смену в лагерь было продано 428 путёвок», — констатировал губернатор Сергей Фургал.

По завершении заседания глава региона вылетел на место трагедии.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, детский лагерь «Холдоми» был оформлен на ООО «Экстрим-Сервис», принадлежащее Виталию Бурлакову — владельцу туркомплекса «Холдоми».

«Сейчас работа туркомплекса «Холдоми» приостановлена. Власти региона выясняют, где ещё могут находиться подобные лагеря», — говорится в пресс-релизе краевого правительства.

Добавим, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК России). В рамках расследования будет дана оценка действиям руководства лагеря.

На данный момент на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, следователи изымают необходимую документацию, допрашивают отдыхавших, персонал и должностных лиц контрольно-надзорных органов.