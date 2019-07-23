Власти Хабаровского края опровергли данные о смерти второго ребёнка из лагеря

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Власти Хабаровского края не подтвердили смерть второго пострадавшего при пожаре в палаточном лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко.

«Коллеги, по СМИ пошла информация, что погибших двое. Это ошибка. Погиб на данный момент только один ребёнок», — цитирует её ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в районной больнице посёлка Солнечный умерла одна из пострадавших.

В результате пожара на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» три ребёнка пострадали и один погиб

По данным ИА «Хабаровский край», дети нетранспортабельны, они находятся в критическом состоянии.

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