Власти Хабаровского края опровергли данные о смерти второго ребёнка из лагеря
«Коллеги, по СМИ пошла информация, что погибших двое. Это ошибка. Погиб на данный момент только один ребёнок», — цитирует её ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в районной больнице посёлка Солнечный умерла одна из пострадавших.
В результате пожара на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» три ребёнка пострадали и один погиб.
По данным ИА «Хабаровский край», дети нетранспортабельны, они находятся в критическом состоянии.