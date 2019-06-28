«Ангара» под надзором: в работе компании — эксплуатанта совершившего жёсткую посадку Ан-24 ранее находили нарушения

27 июня пассажирский самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, у самолёта отказал один из двигателей. Как выяснил RT, инспекторы Ространснадзора с мая 2018-го по май 2019-го зафиксировали 158 нарушений в работе авиакомпании «Ангара», которая эксплуатировала Ан-24. В распоряжении RT оказались выдержки из актов проверок.

В четверг, 27 июня, на севере Республики Бурятия произошла авиакатастрофа с участием самолёта Ан-24 компании «Ангара», следовавшего из Улан-Удэ, на борту которого находились 47 человек. Экипаж самолёта с бортовым номером RA-47366 при заходе на посадку в аэропорт Нижнеангарска сообщил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. После жёсткой посадки Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.

В результате ЧП погибли два человека, командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. При этом все 43 пассажира были своевременно эвакуированы. Также, согласно данным пресс-службы «Ангары», не пострадали второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая.

При этом, по данным Минздрава РФ, медицинская помощь потребовалась более 30 пострадавшим.

«В состоянии средней тяжести госпитализированы восемь пассажиров, в том числе двое детей. Амбулаторно медицинскую помощь получили 33 человека», — приводит текст сообщения РИА Новости.

По факту катастрофы Ространснадзор объявил о проведении внеплановой проверки авиакомпании «Ангара» на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.

При этом RT выяснил, что Федеральная служба ранее находила технические нарушения в авиакомпании «Ангара». Согласно актам проверок с мая 2018-го по май 2019-го, за год у авиаперевозчика было выявлено 158 нарушений.

В частности, федеральное агентство направляло предписания о том, что первый и второй пилоты на рейсах «Ангары» плохо взаимодействуют друг с другом. Из данных проверки Ространснадзора, которая проводилась с 15 мая по 8 июня 2018 года, следует, что авиакомпания не разработала для экипажей руководства по действиям на случай пожара, задымления или получения сведений об отказе двигателя.

Помимо этого, с января по июнь 2018-го были выявлены три случая, когда пилоты Анов сажали самолёты с нарушениями в технике пилотирования. Как следует из выводов инспекторов Ространснадзора, экипажи допускали «сверхнормативные перегрузки при касании полосы».

В то же время известно, что 44 работника авиакомпании не были аттестованы на должностях пилотов и сотрудников авиационной безопасности.

Ещё одна часть претензий заключалась в наличии серьёзных технических неисправностей в авиапарке «Ангары». У ряда самолётов Ан-24 были выявлены проблемы с надёжностью навигационного оборудования. Речь идёт о неработающем авиагоризонте и закрылках, а также не отображающемся курсе полёта.

Кроме того, 23 октября 2018 года у одного из самолётов во время полёта полностью отказали все системы, отвечающие за географическое ориентирование судна и радиосвязь. Причина — перегорание предохранителей в электроцепи. Инцидент вызвал серьёзные претензии со стороны Росавиации, которая по итогам расследования рекомендовала всем компаниям — эксплуатантам самолётов Ан-24 проверить их электрооборудование.

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При этом у разбившегося воздушного судна с бортовым номером RA-47366 были отдельные проблемы с работой бортовых средств объективного контроля. Так, 2 марта 2018 года у Ан-24 не работал параметрический самописец, спустя два дня вне рабочего режима был чёрный ящик, отвечающий за фиксацию технических параметров полёта.

Кроме того, самолёт как минимум трижды попадал в нештатные ситуации.

Так, 25 апреля 2010 года экипаж Ан-24 сумел благополучно приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска, несмотря на то что во время захода на посадку были обнаружены утечка АМГ-10 и падение давления жидкости в основной гидросистеме.

При этом через четыре дня обнаружилась неисправность системы автофлюгирования по импульсно-кодовой модуляции правого двигателя, причиной этого стал отказ программного механизма.

Помимо этого, 30 июля 2017 года пилоты воздушного судна с бортовым номером RA-47366 «ушли на второй круг» для посадки из-за несанкционированного занятия взлётно-посадочной полосы человеком.

Отметим, что потерпевший крушение Ан-24 совершил свой первый полёт в 1977 году. Согласно техническому бюллетеню Росавиации, его ресурс составляет 47 тыс. посадок, или 50 лет службы. Авиакомпанией «Ангара» самолёт стал использоваться в 2013 году.

Напомним, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проведением следственных мероприятий займётся центральный аппарат СКР.

При этом Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию ЧП. В её состав, в частности, вошли представители Росавиации.

«Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение аппарату полномочного представителя держать ситуацию на контроле», — заявили в пресс-службе полпредства.