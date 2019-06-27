В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-24
- ©Russia's Investigative Committee
- globallookpress.com
«В состоянии средней тяжести госпитализировано восемь пассажиров, в том числе двое детей», — заявили в Минздраве.
Ещё 33 человека получили медицинскую помощь амбулаторно.
Ранее стюардесса авиакомпании «Ангара» Олеся Зуева рассказала RT о состоянии выживших членов экипажа.
27 июня пассажирский самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту на севере Бурятии. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в здание и загорелось.
В результате произошедшего погибли командир самолёта и бортмеханик. Ещё два члена экипажа и 43 пассажира спаслись.
Подробнее — в материале RT.