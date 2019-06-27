В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-24

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В Министерстве здравоохранения России сообщили, что после крушения самолёта Ан-24 в Бурятии восемь человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с Ан-24
  • ©Russia's Investigative Committee
  • globallookpress.com

«В состоянии средней тяжести госпитализировано восемь пассажиров, в том числе двое детей», — заявили в Минздраве.

Ещё 33 человека получили медицинскую помощь амбулаторно. 

Ранее стюардесса авиакомпании «Ангара» Олеся Зуева рассказала RT о состоянии выживших членов экипажа.

27 июня пассажирский самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту на севере Бурятии. При посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в здание и загорелось.

В результате произошедшего погибли командир самолёта и бортмеханик. Ещё два члена экипажа и 43 пассажира спаслись.

Подробнее — в материале RT.

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