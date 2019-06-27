«Отказ левого двигателя»: что известно о крушении Ан-24 в Бурятии

В четверг, 27 июня, пассажирский самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. По предварительным данным, у следовавшего из Улан-Удэ самолёта отказал один из двигателей. Пилоты посадили Ан-24, однако он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся. В результате крушения погибли командир воздушного судна и бортмеханик, всем 43 пассажирам и ещё двум членам экипажа удалось спастись. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По факту авиационного происшествие возбуждено уголовное дело и передано в центральный аппарат СКР.

Два члена экипажа пассажирского самолёта Ан-24РВ погибли и более 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки воздушного судна на севере Бурятии. Турбовинтовой самолёт авиакомпании «Ангара» с бортовым номером RA-47366 летел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, когда у него, по предварительной информации, отказал один из двух двигателей.

«По предварительным данным, во время снижения для захода в аэропорту Нижнеангарск примерно на удалении 30 км от аэропорта экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия, — сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В 10:24 по местному времени (05:24 мск) пилотам удалось посадить самолёт в Нижнеангарске, однако он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в одно из зданий наземной инфраструктуры аэропорта и загорелся.

«В результате столкновения произошёл пожар. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы. Среди пассажиров жертв нет», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как полагают эксперты, выкатывание за пределы полосы может быть связано с отказом двигателя.

«После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал... Садился самолёт с разнотягом в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог», — рассказал источник Интерфакса.

Кроме того, сообщается: самолёт заходил на посадку с повышенной скоростью, что также могло стать одной из причин катастрофы. Собеседница РИА Новости в нижнеангарском аэропорту уточнила, что Ан-24 садился при ясной погоде. Она добавила, что аэропорт Нижнеангарска уже работает в штатном режиме.

При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они оба имели огромный стаж работы (34 и 35 лет соответственно) и общий налёт часов (15 702 и 13 728 соответственно). На борту самолёта находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали, отмечается в пресс-релизе «Ангары».

После аварийной посадки Ан-24 в Нижнеангарске, по различным данным, от 20 до 30 человек обратились за помощью к медикам. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, госпитализированы трое пассажиров: 17-летний юноша с ушибами, 13-летний подросток с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» и женщина с переломом костей предплечья. Находившийся на борту самолёта двухлетний ребёнок не пострадал.

«Среди пассажиров 21 человек обратился за медицинской помощью. На сегодня тяжёлых травм нет, только лёгкие и средней тяжести. Вся медицинская помощь оказывается», — заявил глава региона Алексей Цыденов.

Он также выразил соболезнования близким погибших пилотов и заявил, что правительство Бурятии окажет всю необходимую помощь людям, которые так или иначе пострадали в результате инцидента. Цыденов добавил, что возникший на месте ЧП пожар потушен, специалисты проводят следственные действия по расследованию авиационного происшествия.

В свою очередь, и. о. главврача Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова рассказала журналистам, что после аварийной посадки Ан-24 с различными травмами были госпитализированы четыре человека. По её словам, всего за помощью к медикам обратились 31 пассажир и два члена экипажа.

В Минздраве республики подтвердили РИА Новости эти данные, сообщив, что двое госпитализированных находятся в Нижнеангарске, а двое — в Северобайкальске.

«Состояние средней тяжести, операций не потребуется. Медики не опасаются за их жизнь. На данный момент показаний к эвакуации нет», — сообщили в региональном Минздраве.

По факту катастрофы Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В Следственном комитете сообщили, что в настоящее время проводится комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Дело передано в центральный аппарат СКР.

«Главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий», — сообщили в ведомстве.

Согласно данным портала RussianPlanes, борт RA-47366 эксплуатируется более 40 лет, с 1978 года. До капитального ремонта в 1991 году он работал в качестве авиалаборатории, после чего был переоборудован в пассажирский вариант. Текущий срок действия сертификата лётной годности этого самолёта истекал 28 июля 2019 года.

Несмотря на то, что во время пожара была полностью разрушена передняя часть самолёта, бортовые самописцы не получили серьёзных повреждений и подлежат расшифровке. Они будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет, который займётся расследованием происшествия.